Civitanova, nuova pista ciclabile nella zona sud: il Comune ha stanziato 65 mila euro

CIVITANOVA – Una nuova pista ciclabile nella zona sud della città, l’amministrazione comunale stanzia 65 mila euro. Serviranno per la realizzazione della pista ciclopedonale tra via Nelson Mandela e via Martiri delle Foibe. Il percorso, lungo 150 metri, prevede la creazione di una pista ciclabile con carreggiata a doppia percorrenza a cui si aggiungerà un cordolo di separazione. Attualmente il terreno risulta invaso da vegetazione spontanea pertanto verrà predisposta di fondazione massiccia, cordoli per la delimitazione della pista ciclabile e dei marciapiedi, fognatura per le acque piovane, pubblica illuminazione ed asfaltatura finale.

«Promessa mantenuta – ha detto l’assessore alla Mobilità Sostenibile, Roberta Belletti – Realizzeremo un percorso che permetterà di collegare le scuole, il supermercato, la pista di pattinaggio, lo skate park e il futuro asilo nido, permettendo lo sviluppo di un percorso sicuro e dedicato alla mobilità dolce. L’amministrazione comunale – ha continuato l’assessore Roberta Belletti – al fine di favorire un utilizzo quotidiano della bicicletta, ha previsto nel programma triennale dei lavori pubblici fondi volti ad espandere la rete delle piste ciclabili e a renderla più sicura e funzionale al collegamento con i principali luoghi di attrazione della città. Lo sviluppo della mobilità ciclopedonale in ambito urbano è ormai divenuto un tema di primaria importanza per l’amministrazione comunale».