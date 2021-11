Civitanova, nuova associazione per Maika Gabellieri: «Candidata sindaca? Prima progetti per la città»

Una nuova avventura per l'ex assessore di Civitanova Maika Gabellieri, che sia il preludio per una discesa in campo da candidata sindaca?

CIVITANOVA- Una nuova avventura nell’associazionismo per l’ex assessore alla cultura di Civitanova sotto la giunta Ciarapica, Maika Gabellieri. Un impegno importante anche in vista delle prossime elezioni comunali quello messo in campo insieme al vicepresidente Sergio Mandorlini.

Un progetto già nell’aria da qualche mese, da quando l’ex assessore aveva coinvolto alcuni residenti e cittadini in un nuovo progetto che oggi sembra acquisire un’identità: «Siamo mossi dalla necessità di dover oggi essere realmente capaci e pronti a cogliere gli stimoli odierni che incoraggiano la citta alla crescita – è quanto contenuto nella nota di presentazione della neo costituita associazione –. Siamo inoltre consapevoli del particolare momento storico che stiamo attraversando e delle tante opportunità che sotto diversi aspetti, passando dal sociale per arrivare all’urbanistico, oggi attendono la nostra città, crediamo sia importante essere attenti ad intercettare e gestire le diverse occasioni di progresso e di sviluppo in un’ottica visionaria, proiettata al futuro di Civitanova senza mai perdere di vista la sua vocazione e le sue radici.

Da questa spinta propulsiva nasce Dinamica, un’associazione politico culturale che si pone come obiettivo di “coinvolgere i cittadini ad una partecipazione attiva alla vita politica locale, promuovendo un cambiamento socio-culturale rispettoso dell’ambiente e dei nuovi orientamenti”».

Nessun riferimento invece ad una candidatura alle prossime elezioni comunali per l’ex assessore che, ad oggi, sembra rappresentare la più forte opposizione interna alla destra e all’attuale sindaco Fabrizio Ciarapica: «In realtà questo progetto nasce dopo una lunga riflessione – ci dice la Gabellieri –. Sono stata sollecitata da diversi amici e collaboratori che avevano condiviso con me l’esperienza in Giunta, la mia intenzione è quella di creare un grande serbatoio di idee e progetti per la città».

Depositato l’atto costitutivo della neo nata associazione il giorno 3 di questo mese, la Gabellieri ci assicura che già da due mesi sono cominciati incontri periodici per parlare di progetti e del futuro della città: «Vogliamo confrontarci con i rappresentanti del territorio, con le associazioni di categoria e le altre parti sociali, io candidata sindaco? Quando avremo costituito un bel pacchetto di progetti per la città vedremo come poter essere d’aiuto, per il momento non abbiamo definito ancora nulla».

Insomma il preludio per una discesa in campo c’è tutto, con la neonata associazione che ha tutta l’aria di essere una civica con a capo l’ex assessore, ma non si sa ancora se come candidato sindaco o in appoggio ad altri in lizza.