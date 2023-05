Civitanova, nuova area camper in città per un «turismo sempre più sostenibile»

CIVITANOVA – Nuova area camper a Civitanova, l’assessore al turismo Manola Gironacci: «Area strategica e un servizio importante per la nostra città». Sarà inaugurata sabato 20 maggio alle ore 18, durante la 1° Festa del Turismo su quattro ruote la nuova sosta camper in piazzale Nassirya, a Civitanova Marche, dietro il complesso commerciale che ospita il Globo e il Mega Uno. Area che nella stessa giornata sarà intitolata Piazzale Europa. Ci saranno trentacinque stalli, con ingresso automatizzato, gestito attraverso una app, per una sosta breve, fino ad un massimo di 72 ore.

La notizia è stata resa nota nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Sforza: erano presenti il vice sindaco Claudio Moresi, l’assessore al turismo Manola Gironacci, il presidente della Commissione Toponomastica Giorgio J. Pollastrelli, la presidente della Commisione Commercio Fabiola Polverini e la consigliera comunale Lavinia Bianchi. «Abbiamo organizzato diversi eventi per festeggiare l’Europa – ha detto il vice sindaco Claudio Morresi – e dopo il convegno in sala consiliare e l’intitolazione a David Sassoli dello Spazio Europa, sabato si terrà l’ultimo appuntamento in programma, l’inaugurazione di piazzale Europa». «C’è stato un grande lavoro di squadra per portare a termine questo progetto – ha detto l’assessore al turismo Manola Gironacci –. Questa area sorge in un’area strategica e rappresenta un servizio importante che la nostra città mette a disposizione per accogliere un turismo sempre più sostenibile». «Dopo un lungo percorso – ha detto Pollastrelli – consegniamo alla città uno spazio riqualificato dedicato al turismo. Ci consentirà di ospitare famiglie provenienti da tutta Europa in modo organizzato e sicuro. Il centro e la spiaggia saranno raggiungibili tramite mezzi pubblici, bus e biciclette».

Sabato 20 maggio alle ore 10 apertura degli stand espositivi delle concessionarie specializzate. Alle ore 18 inaugurazione piazzale Europa e nuova area sosta camper posta in prossimità di Piazza dei caduti di Nassirya. A seguire musica con il gruppo Robengio Clan. Domenica 21 maggio apertura degli stand e pranzo libero dei camperisti.