Civitanova, non risponde ai familiari: 66enne trovato morto

CIVITANOVA – Non risponde ai familiari, uomo trovato morto in casa. La vittima è G.B., 66 anni. La tragedia è avvenuta poco dopo le ore 18 di ieri (20 dicembre) a San Marone, dove l’uomo viveva da solo. Quando i soccorritori sono entrati in casa, hanno trovato l’uomo steso a terra, sul pavimento. Era già morto. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia. Pensionato, il 66enne viveva da solo.