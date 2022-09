Civitanova, tutte le nomine del Consiglio comunale nella prossima seduta

Un assise colma di nomine quella in programma per le 21 di lunedì, 5 settembre. Tra queste, spicca la scelta dei nuovi componenti del CdA dell'Asp

CIVITANOVA MARCHE- Sono tante le nomine in programma per il consiglio comunale di lunedì, 5 settembre. L’assise, che si riunisce per la terza volta dal suo insediamento, è convocato per le 21. Dodici i punti all’ordine del giorno, tutti relativi ai ruoli da assegnare in tema di commissioni consiliari, asili nido, Asp.

Al primo punto c’è la “presentazione delle linee programmatiche”, al secondo “gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni”. Ancora, al terzo punto, la nomina del Presidente dell’Organo di Revisione, quindi, al quarto, la nomina dei componenti delle commissioni consiliari.

Le commissioni

La nomina della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari riguarda il quinto punto all’ordine del giorno, mentre per il sesto si procederà a scegliere i componenti della Commissione toponomastica. Il settimo punto concerne invece l’elezione dei componenti della Commissione pari opportunità, all’ottavo ci si occuperà di mense, con le nomine del gruppo consiliare paritetico del servizio di refezione scolastica. Ancora, al nono punto, la nomina dei rappresentanti del consiglio comunale per quanto concerne i comitati di gestione degli asili nido.

La piscina comunale riguarda il decimo punto della seduta, nella fattispecie sarà la commissione di controllo della convenzione per la gestione della stessa piscina l’oggetto dell’interesse dell’assise. Infine, al punto undici la nomina dei consiglieri comunali sull’adesione alla rete europea dei consiglieri regionali e locali dell’Unione europea e al progetto ‘Costruire l’Europa con i consiglieri locali’.

Il Paolo Ricci

L’ultimo punto è probabilmente il più cruciale della seduta: in questo caso verrà nominato il nuovo cda dell’Asp Paolo Ricci. Sarà poi lo stesso Consiglio d’amministrazione, successivamente, ad eleggere il nuovo presidente.