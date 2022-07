Civitanova, niente animali al concerto di Vecchioni

CIVITANOVA MARCHE- Niente animali al concerto di Vecchioni. Lo stabilisce l’ordinanza del sindaco 78 di ieri, 19 luglio, che pone alcuni paletti in merito all’appuntamento musicale in scena nella serata di domani in piazza XX settembre. L’esibizione del noto cantante vincitore del festival di Sanremo 2011 è il secondo appuntamento con il format “Ri-suona la piazza”, organizzato da Comune e Azienda Teatri. L’inizio dello spettacolo è fissato per le 21.30 ed è da quest’ora in poi che, all’interno della piazza non si potrà accedere con “animali di ogni genere e taglia”, stando all’ordinanza, con la decisione che è scaturita dopo alcune polemiche dei concerti precedenti.

Le bevande

I divieti interessano anche le bibite: dalle 21.30 fino al termine della manifestazione non si potranno vendere e somministrare bevande contenute in lattine o bottiglie e recipienti di vetro, né accedervi entro il perimetro di piazza xx settembre e nei vialetti sud e nord. Nel luogo del concerto non si potrà entrare nemmeno con le bottiglie di plastica, chiuse o piene, mentre gli esercenti non potranno somministrare superalcolici in piazza e nelle vie adiacenti. Nel vendere le bottiglie di plastica, inoltre, gli stessi commercianti dovranno privarle della relativa chiusura. I trasgressori di tali regole potranno essere puniti con una multa che va dai 25 ai 500 euro.

La viabilità

Lunedì è stata disposta un’ulteriore ordinanza, stavolta riguardante la viabilità. In particolare, dalle 6 alle ore 1,00 e comunque fino al termine dello spettacolo sarà in vigore il divieto di sosta e di transito per tutti i veicoli in piazza XX settembre. Dalle 14 il divieto sarà in vigore anche nei vialetti della medesima piazza, in piazza Don Lino Ramini, in via Buozzi area di parcheggio nord, in via Trieste dall’intersezione con via Buozzi e vicolo Sforza, in Corso Dalmazia, in via Trento, via Del Lido, in via Nave, in via Cairoli e in via Cavour. Stesso divieto anche in via del Remo, in via del Timone, via Mazzini e in via Gorizia nel tratto compreso tra vicolo Nettuno e il vialetto Nord. Inoltre, sono previste le seguenti deviazioni del traffico: dalle 18 fino a fine concerto in via San Marone e in via Trieste per i veicoli provenienti da via Cecchetti; in via Buozzi per i veicoli provenienti da corso Umberto I; in corso V. Emanuele per i veicoli provenienti da via della Vela; in via Trento per tutti i veicoli provenienti dalle vie comprese nella zona nord del Borgo Marinaro. La Polizia locale, con l’ausilio di Protezione civile e dell’Associazione nazionale Carabinieri, garantirà la circolazione nelle zone interessate.