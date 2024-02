Il piccolo, nato ipotonico, non si è mai ripreso e dopo cinque minuti i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso

CIVITANOVA – Tragedia all’ospedale di Civitanova, muore bimbo appena nato.

È quanto accaduto questa notte all’ospedale di Civitanova Alta. Ieri sera, domenica 11 febbraio, per la mamma, una donna marocchina di 36 anni, è cominciato il travaglio e la trentaseienne è stata ricoverata. Si è deciso di procedere con un parto cesareo e il bambino è venuto alla luce. Ma i suoi parametri sono apparsi fin da subito preoccupanti. Il piccolo, nato ipotonico, non si è mai ripreso e dopo cinque minuti i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sulla salma del neonato sarà effettuata l’autopsia per chiarire le cause del decesso.