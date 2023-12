Civitanova, il Natale è stellare: ecco il programma degli eventi

CIVITANOVA – È ricco il calendario degli appuntamenti e degli eventi, aspettando il Natale, a Civitanova. “Un Natale stellare” è il nome del format pensato per le feste. Dopo il successo delle Fontane Danzanti, c’è grande attesa per l’accensione dell’albero di Natale in piazza XX settembre. Venerdì 8 dicembre alle ore 17 accensione delle luci dell’albero in piazza XX settembre e, a seguire, alle ore 17.30 “Winx Magic Show Party”, live show coreografico con le Winx e dalla mattina laboratori tematici e un’area selfie Winx Club. Domenica 10 dicembre, nella piazzetta Ramovecchi, due spettacoli, uno alle ore 17,30, e l’altro alle ore 18,30, con il “Circo di Natale”: clown, giocoleria, mangiafuoco, spettacoli acrobatici e itineranti. Domenica 17 dicembre, sempre presso la piazzetta Ramovecchi, due spettacoli, uno alle ore 17,30 e l’altro alle ore 18,30, ‍ di “Elfi e fate del bosco incantato”: animazione circense, giocolieri e spettacoli itineranti. Giovedì 21 dicembre, presso il Teatro Annibal Caro, alle ore 21,15, “Concerto di Natale”, con l’orchestra sinfonica Rossini di Pesaro e il Maestro Emanuele Bizzarri.‍ Per tutto il periodo delle festività, nell’area del Lido Cluana, laboratori e divertimento per tutta la famiglia con la Casa di Babbo Natale e la pista di ghiaccio. Mercoledì 27 dicembre, alle ore ore 17, musical natalizio “Bentornato Babbo Natale”, al Teatro Rossini. Questa la trama: Babbo Natale non vuole saperne di partire per la consueta distribuzione dei doni! Ecco allora che gli amici Folletti andranno in suo aiuto per salvare ancora una volta la festa. Ma ci riusciranno? Biglietti disponibili circuito on line e punti vendita Ciaotickets e presso la biglietteria al Teatro Rossini.

Dall’8 dicembre al 7 gennaio Civitanova Alta si trasforma nella “Città dei Presepi”. L’8 dicembre un programma ricco di eventi a partire dalle ore 15, con l’inaugurazione dei Presepi e della Casa di Babbo Natale, un concerto gospel, laboratori per bambini organizzati dall’associazione Sted, nella Città Alta. Anche quest’anno la Pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova Alta sarà aperta al pubblico per le festività natalizie. Il museo civitanovese, che si trova in corso Annibal Caro 24, sarà visitabile a dicembre 2023 nei giorni: venerdì 8, sabato 9, domenica 10, domenica 17, sabato 23, domenica 24, lunedì 25, martedì 26, sabato 30, domenica 31 dicembre 2023. Quindi lunedì primo gennaio, sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024. Le aperture sono dalle 17 alle 20.30.