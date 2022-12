Civitanova, si accende il Natale. Grandi e piccini rimangono incantati – FOTO

CIVITANOVA MARCHE- «L’accensione dell’albero dà l’inizio alle festività natalizie. Come ogni anno festeggiamo con la comunità di Esine, l’Avis di Esine che oggi è qui presente. Ringrazio il sindaco di Esine Manuele Moraschini e abbiamo anche il sindaco di Piancogno, Francesco Sangalli, che è il territorio da dove viene questo splendido abete che i nostri amici ci hanno assicurato che andava per forza sradicato dal terreno. Noi ne abbiamo soltanto beneficiato e quest’anno è più bello che mai». Si accende il Natale civitanovese ed è il sindaco Ciarapica ad inaugurarne il momento.

Piazza XX settembre con i suoi giardini si trasforma in un viavai di gente, grandi e piccini, insieme per un selfie sotto tunnel di luminarie o accanto alle renne. Dal planetario del Lido Cluana brilla la stella cometa di Civitanova. L’Amministrazione comunale insieme agli amici di Esine, delle due Avis e della Croce Verde Manfredonia, stasera ha decretato l’inizio del Natale a Civitanova, sulle note del corpo bandistico della città di Civitanova. All’appuntamento presenti, tra gli altri, l’assessore Manola Gironacci, delegazioni di Avis, Aido, Admo, Croce verde, Protezione civile comunale, Croce verde di Manfredonia e Avis di Esine. Tutto uniti nel calore del Natale, nell’abbraccio caloroso di Civitanova Marche: «E’ bello rivedersi – ha proseguito il primo cittadino – dopo due anni di restrizioni dovute al Covid, finalmente possiamo abbracciarci e il Natale non è solamente il periodo delle festività ma è anche un momento importante dove non dobbiamo mai perdere il senso di comunità, la preghiera e la serenità».

Si proseguirà alle 21.30 al Teatro Rossini con il concerto della band ‘No time’, omaggio a Lucio Dalla. ‘La sera dei miracoli’, a cura dell’Avis in collaborazione con Aido e Admo. Domani, 4 dicembre, l’appuntamento è con la ‘Moda sotto l’albero’: alle 17.30, al cineteatro Rossini, con il pubblico che vedrà sfilare in passerella collezioni moda, abbigliamento, borse, scarpe, accessori e abiti nuziali, alternati a momenti di danza e musica, per una serata all’insegna dell’ intrattenimento per mettere in risalto le eccellenze della città e del territorio. L’iniziativa è presentato da David Romano di Radio Linea e Sky tv ed avrà come ospite la Miss Blumare Regione Marche Alessia Settimi. Nel corso della serata si alterneranno le performance musicali di Sharin, del laboratorio musicale ‘Il Palco’ e le esibizioni dei ballerini di ‘Effort Danza’. Inoltre saranno distribuiti regali a tutti i bambini partecipanti offerti dal negozio Natural Toys. Alla sua organizzazione hanno collaborato: Full service e Comune di Civitanova, Atac, Teatri di Civitanova, Pro Loco Civitanova Marche e DMO Civitanova Turismo in collaborazione con alcuni sponsor privati. Diversi gli spettacoli e le iniziative in programma per il Natale civitanovese: giovedì sarà invece il turno della città alta, dove oltre all’accensione delle luminarie e dell’albero, saranno allestiti i presepi a cura della Pro loco.