Civitanova, il Natale si fa in grande: «Vogliamo accendere le emozioni»

CIVITANOVA MARCHE- L’iniziativa di ‘GustaPorto’, ma anche le luminarie a lanterna, gli spettacoli a teatro, la pista di pattinaggio o i presepi in città alta e molto altro ancora: «Vogliamo accendere le emozioni», l’ambizione dell’Assessore al turismo Manola Gironacci, che insieme al Sindaco Fabrizio Ciarapica e alla consigliera comunale Maria Luce Centioni, questa mattina ha presentato tutte le iniziative del Natale civitanovese.

Sala gremita per la presentazione di ‘Civitanova l’emozione del Natale’: presenti, per l’occasione, anche i referenti delle varie realtà cittadine, tra cui Paola Recchi dell’Azienda Teatri, Teresa Biancucci di ‘Centriamo’, Enrica Bruni della Pinacoteca civica Moretti, i maestri Alfredo Sorichetti e Lorenzo Di Bella, l’artista Roberto Ghergo, i presidenti della Pro loco di Civitanova Porto Maria Rosa Berdini e della Pro loco della città alta Aldo Foresi, il presidente della Dmo Simone Iualè e tanti altri protagonisti di un progetto che «ha visto collaborare tante sigle, perché l’unione porta a grandi risultati», ha commentato il Primo cittadino Fabrizio Ciarapica che ha poi proseguito: «Siamo contenti di poter festeggiare questo Natale, perché dopo due anni finalmente sarà senza restrizioni, e potremo tornare a celebrarlo come si deve. È un cartellone ricco di iniziative quello che andiamo a proporre e che dà delle risposte a chi vive di commercio. Abbiamo voluto investirci, a dispetto delle critiche».

Sul tema delle luminarie natalizie si era infatti scatenato il dibattito politico, relativo alla spesa sostenuta dall’Amministrazione comunale: uno stanziamento di 120 mila euro, iva compresa, che era stata la causa delle polemiche delle opposizioni ma la cui decisione è rivendicata da Ciarapica per mantenere «una città sempre attrattiva».

Le luci natalizie verranno accese il 3 dicembre: alle 18.30 tutti con il naso all’insù sotto l’albero di Piazza XX Settembre, dono della comunità di Esine, per assistere allo spettacolo. In città alta, invece, appuntamento l’8 dicembre dove si inaugureranno i presepi e la casa di Babbo Natale, poi si procederà con l’accensione dell’albero. «Per illuminare il centro abbiamo scelto le lanterne», ha spiegato poi l’Assessore Gironacci. E per un Natale in grande si è pensato di anticipare ‘GustaPorto’, di solito in scena a giugno: si tratta di una proposta artistica e culinaria allo stesso tempo, con degustazioni, cucine itineranti, spettacoli, convegni e dibattiti che si terranno sabato, 3 dicembre, nella zona portuale.