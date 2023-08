Conto alla rovescia per il nuovo format dell’Azienda Teatri, in collaborazione con il Comune - Assessorati alla Cultura e al Turismo

CIVITANOVA – FestivalVarco, si comincia. Conto alla rovescia per il nuovo format dell’Azienda Teatri, in collaborazione con il Comune – Assessorati alla Cultura e al Turismo: un contenitore musicale dove incontrare artisti nella centralissima arena che verrà allestita al Varco sul Mare (live dalle ore 21.30). Tre serate in cui il pubblico potrà ascoltare tre grandi interpreti della musica italiana: sono Daniele Silvestri, Francesco Gabbani e Al Bano. FestivalVarco partirà domani, martedì 1° agosto, con Daniele Silvestri e con il suo nuovo tour, Estate X.

Dopo un’inverno passato sui palcoscenici più significativi d’Italia, con Teatri X, ora è la volta per Silvestri e la sua band di cambiare ancora atmosfera e narrazione, ritrovando sia le amate chitarre elettriche sia i brani più coinvolgenti e i ritmi serrati da grandi spazi. E non mancheranno sicuramente i brani di Disco X, ultimo lavoro di inediti uscito il 9 giugno. Giovedì 3 agosto, invece, Civitanova accoglierà Francesco Gabbani, con il nuovo spettacolo Ci vuole un fiore tour. Accanto alle canzoni più amate dal pubblico, Gabbani proporrà alcuni dei brani che meglio raccontano la bellezza del pianeta.

Si finisce sabato 5 agosto con uno dei più amati e popolari cantautori italiani: Al Bano. Lo show, prodotto da DM Produzioni, ripercorre la carriera dell’artista attraverso i suoi successi a partire da Nel sole – con un milione e trecentomila copie vendute – a Sharazan, Felicità, Nostalgia canaglia, È la mia vita sino a quelli più recenti. Gli spettacoli di Silvestri e Gabbani sono organizzati con Eclissi Eventi, quelli di Al Bano con Futura Unisce.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e Ciaotickets: online e punti vendita autorizzati. Sarà anche possibile acquistare i biglietti nei giorni dello spettacolo, alla biglietteria del Varco (lato mare) dalle 18 (apertura porte per i concerti, ore 20) e inoltre: il 3 agosto dalle 17.30 alle 19.30 all’Ufficio IAT di piazza XX Settembre; il 4 agosto dalle 17.30 alle 19.30 al teatro Annibal Caro; il 5 agosto dalle 10 alle 12 all’Ufficio IAT. Per info: 0733-812936 – info@teatridicivitanova.com