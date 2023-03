Civitanova, muore a soli 33 anni Nicoletta Saracco

Attiva sui social network, aveva creato la Ni.art gallery: un modo per finanziare la ricerca sul tumore. Era molto conosciuta per il suo impegno

CIVITANOVA – Si è spenta a soli 33 anni Nicoletta Saracco. Malata da qualche anno, aveva fatto della sua malattia, il tumore al seno, uno strumento per aiutare altre giovani donne nella sua stessa condizione. Sconcerto a Civitanova per la tragica notizia della scomparsa di Nicoletta Saracco. Lavorava a Milano con fashion designer, collaborando con importanti brand di moda. Poi a 29 anni la scoperta della malattia. Attiva sui social network, aveva creato la Ni.art gallery: un modo per finanziare la ricerca sul tumore. Era molto conosciuta per il suo impegno e apprezzata per il suo spirito e la sua voglia di aiutare gli altri, nonostante tutto. Lascia il padre Giacomo, la madre Maria Silvia e la sorella Roberta. I funerali di Nicoletta Saracco saranno celebrati lunedì alle ore 9.30 nella chiesa dei Cappuccini, a Civitanova Alta.