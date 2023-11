Civitanova, muore a 48 anni dopo un intervento di chirurgia estetica in Marocco

CIVITANOVA – Muore dopo essersi sottoposta ad un intervento in Marocco. Civitanova piange la scomparsa improvvisa di Svetlana Honizkaia, estetista russa, 48 anni. Da tempo viveva a Civitanova. Secondo quanto è emerso, la donna si era recata in Marocco per sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica. A breve sarebbe rientrata in Italia, ma ieri pomeriggio un malore improvviso non le ha lasciato scampo. Sono ancora da accertare le cause del decesso. Non è ancora stata fissata la data del rientro in Italia del feretro della donna.