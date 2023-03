Civitanova, movida nel mirino dei carabinieri: nei guai titolare di un noto locale

CIVITANOVA – Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri sui luoghi della movida del litorale maceratese. Nei giorni tra mercoledì e venerdì i carabinieri della Compagnia di Civitanova hanno eseguito, in collaborazione con il personale del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Ancona, una serie di controlli in numerosi esercizi pubblici e luoghi di aggregazione di tutta la fascia costiera del territorio provinciale, fra cui l’Hotel House di Porto Recanati.

L’esercente di un noto locale di Civitanova è stato sanzionato per violazioni concernenti delle inadempienze igienico sanitarie. Il gestore è stato segnalato all’Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata per ulteriori verifiche. Durante gli stessi controlli, esteso anche alla clientela, un’avventrice civitanovese di 40 anni è stata sorpresa dai militari mentre fumava all’interno del locale ove era in corso una serata danzante, incurante del divieto. La donna è stata identificata e sanzionata. Per quanto riguarda l’attività antidroga, negli ambienti comuni del condominio Hotel House di Porto Recanati, i carabinieri hanno scoperto una stanza utilizzata dai consumatori di eroina. Infatti, all’interno dell’angusto stanzino, sono state rinvenute numerose siringhe, ma anche sostanza stupefacente: 0,6 grammi di eroina e 12 grammi di cocaina. Nel corso del blitz all’interno del condominio, i militari hanno rintracciato e denunciato un uomo di 32 anni, destinatario di un divieto di avvicinamento alla famiglia emesso dal Tribunale di Macerata nel maggio 2022. L’uomo è stato deferito in stato di libertà in attesa delle disposizioni della Procura della Repubblica.

Controlli anche alla circolazione stradale, tre automobilisti sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza: si tratta di un 33snne di Civitanova, alla guida con un tasso alcolemico di 1,04 g/l; un imprenditore di 56 anni, residente a Macerata, positivo con 1,00 g/l; un 34enne di Porto Recanati, invece, con 1,50 g/l. Per tutti e tre gli è scattato il ritiro della patente di guida e la denuncia. Complessivamente controllati 7 esercizi pubblici, 214 persone e 130 veicoli. Sono state elevate 21 contravvenzioni al Codice della Strada con tre patenti ritirate.