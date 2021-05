Civitanova. Motore in avaria, soccorso un diportista austriaco

CIVITANOVA – L’intervento della motovedetta della Capitaneria di porto è avvenuto nel primo pomeriggio oggi quando alla sala operativa della Guardia costiera di Civitanova è arrivata una richiesta di soccorso in mare tramite il numero blu 1530. A richiedere l’intervento era stato un diportista di origini austriache a bordo di un natante da diporto di circa 8 metri. La barca aveva il motore in avaria e si trovava ad una distanza di circa 500 metri dall’imboccatura del porto. Sul posto è intervenuta immediatamente la motovedetta SAR CP 839, il diportista è stato rassicurato ed è stata prestata la prima assistenza tecnica. La motovedetta della capitaneria, che è rimasta in assistenza durante tutte le fasi dell’operazione durate circa 30 minuti, ha quindi proceduto a rimorchiare a scopo precauzionale il natante fino all’ormeggio in sicurezza nel sorgitore (lo specchio di mare aperto destinato all’ancoraggio, Ndr) civitanovese.

Per ogni emergenza in mare, la Guardia costiera ricorda di contattare il numero blu 1530, attivo H24 e gratuito da telefono fisso e cellulare. Tutte le comunicazioni, per segnalare ogni tipo di emergenza in mare, possono essere effettuate tramite il numero blu 1530, gratuito ed attivo su tutto il territorio nazionale, 24 ore su 24, che permette di contattare la Capitaneria di porto più vicina, per un intervento immediato.