Civitanova, morti in un incidente: un laboratorio a scuola nel ricordo di due ex studenti

CIVITANOVA – Un laboratorio di motori termici all’Ipsia nel ricordo di due ragazzi, Alessandro Vico e Michele Scaramucci, ex studenti, morti in due diversi incidenti stradali. In occasione della terza giornata di Open Day, che si terrà domenica 14 gennaio alle ore 17, presso la sede Ipsia “Corridoni” di Civitanova, verrà inaugurato dal dirigente scolastico, prof. Gianni Mastrocola, il nuovo laboratorio di motori termici che arricchirà l’offerta formativa dell’indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica.

«L’allestimento del laboratorio – è stato reso noto dall’istituto – è stato possibile, come si diceva, grazie al contributo dei genitori dei due giovani, ex studenti della sede, scomparsi entrambi prematuramente e tragicamente in seguito a due diversi incidenti stradali, e grazie al lavoro meticoloso del prof. Amedeo Bompadre, coadiuvato dall’assistente tecnico Michele Tarquini e da alcuni studenti del triennio. La donazione del motore Fiat 500 Abarth da parte del padre dell’ex studente Alessandro Vico nonché di attrezzature di officina, da parte del padre di Michele Scaramucci, hanno consentito il completo allestimento di un nuovo laboratorio che offrirà maggiori opportunità formative nel settore Automotive». Alessandro Vico aveva 25 anni ed è morto al volante della sua 500 Abarth nel giugno di due anni fa a Civitanova. Michele Scaramucci, 22 anni, di Morrovalle, aveva perso la vita nel settembre del 2020, a Montecosaro