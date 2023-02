Civitanova, mondo del giornalismo in lutto: è morto Dario Gattafoni

CIVITANOVA MARCHE- Il mondo del giornalismo marchigiano è in lutto: è morto Dario Gattafoni. Aveva 70 anni e si è spento oggi pomeriggio nella sua abitazione, dopo aver lottato contro un male che non gli ha lasciato scampo. Dario Gattafoni aveva iniziato la sua carriera giornalistica nel 1974, collaborando con radio e testate giornalistiche locali, Il Messaggero e Il Resto del Carlino, nella redazione di Macerata, dove era rimasto fino al 2011, anno in cui era andato in pensione. Era giornalista professionista dal 1987. Già consigliere dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, ne era diventato presidente alla fine del 2011. Lascia la moglie e una figlia.