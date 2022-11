Civitanova, mondo del giornalismo locale in lutto: è morta Raffaella D’Adderio

Aveva lavorato nel settore televisivo locale e per la carta stampata, collaborando per qualche tempo con il Corriere Adriatico

CIVITANOVA – Il mondo del giornalismo locale in lutto. Si è spenta a soli 51 anni Raffaella D’Adderio. La giornalista lottava contro un male che non le ha lasciato scampo. È morta ieri mattina, giovedì 17 novembre. Aveva lavorato nel settore televisivo locale e per la carta stampata, collaborando per qualche tempo con il Corriere Adriatico.



Giornalista curiosa e originale, il suo campo d’azione erano i reportage e le inchieste. Lascia il papà Annibale, la mamma Maria Teresa, la sorella Daniela. I funerali saranno celebrati domani (sabato 19), alle ore 9.45, partendo dalla casa funeraria Terra e Cielo, per la chiesa di San Gabriele, il quartiere in cui viveva la giornalista.