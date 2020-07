Civitanova, molestie a un 12enne in negozio. Dipendente accusato di tentata violenza sessuale

MACERATA – Avrebbe palpeggiato un ragazzino di 12 anni entrato in negozio per effettuare un acquisto. Bengalese di 32 anni accusato di tentata violenza sessuale. La vicenda sarebbe avvenuta a Civitanova ad agosto dello scorso anno.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura il ragazzino sarebbe stato avvicinato dal dipendente poco prima dell’uscita dal negozio. Il bengalese lo avrebbe prima palpeggiato e poi avrebbe tentato di abbassargli i boxer da mare. Questa mattina, mercoledì primo luglio, il gup del Tribunale di Macerata ha disposto un’integrazione di indagine per appurare se l’imputato fosse effettivamente al lavoro.

Secondo la difesa, sostenuta dall’avvocato Francesco Governatori, infatti, il bengalese lavorava in una fabbrica e solo un’ora a settimana era nel negozio a Civitanova. Per la difesa, nell’ora in cui sarebbe avvenuta la presunta violenza l’uomo era in fabbrica.

I genitori del minore sono parte civile con l’avvocato Paolo Sfrappini.

(Notizia in aggiornamento)