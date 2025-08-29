Diciannove anni, di Monte Roberto, nell'Anconetano, Asia Campanelli si è diplomata al liceo Linguistico. Alla serata ha partecipato anche l'attore Gabriel Garko

CIVITANOVA – Miss Marche 2025 è Asia Campanelli. La fascia è stata assegnata ieri, giovedì 28 agosto, nella finale regionale che si è tenuta per il sesto anno consecutivo a Civitanova, in piazza XX Settembre.

Diciannove anni, di Monte Roberto, nell’Anconetano, Asia Campanelli si è diplomata al liceo Linguistico. Atleta di ginnastica ritmica, ha l’obiettivo di proseguire gli studi e come sogno nel cassetto c’è quello di diventare medico o dietista. «Sono emozionatissima, non me lo aspettavo – le prime parole di Campanelli -. È il mio primo concorso e dedico questa vittoria alla mia famiglia, che mi ha supportato fin dall’inizio di questa avventura».

Asia Campanelli eletta Miss Marche 2025 a Civitanova (Foto: Luigi Gasparroni)

La fascia di Miss Social Marche è invece stata assegnata a Nazareth Marzoni, 18 anni di Fermo, mentre la fascia di Miss Riviera Marche, prima detenuta da Campanelli, passa a Manila Violini, 18 anni di Agugliano.

La serata, che ha visto sfilare le venti finaliste, è stata presentata da Marco Zingaretti e Vittoria Latini, Miss Marche 2024 in carica, con diversi momenti di intrattenimento. Tra i più attesi, l’ospite d’onore: Gabriel Garko. L’attore, che sta girando una fiction in questi giorni nelle Marche, ha raccontato vari aneddoti della sua carriera.

Ricordiamo che le prefinali nazionali si terranno anche quest’anno i primi di settembre nel Resort De Angelis, villaggio di vacanze di Numana, nella riviera del Conero con 200 prefinaliste.