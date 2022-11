A Civitanova tornano i “Martedì dell’Arte”. Assegnati i premi “Caro teatro”

CIVITANOVA MARCHE – Tornano i “Martedì dell’arte” dopo la pausa del ponte di Ognissanti. Alle 18 di oggi, 8 novembre, il professore Roberto Mancini ospite per la seconda volta consecutiva: la sua lectio, che si terrà al cine teatro Rossini, verterà su Platone. L’appuntamento è in programma alle 18 al cine-teatro Cecchetti. Gli incontri, promossi dall’associazione ‘Arte’ si protrarranno fino a marzo e la presenza verrà riconosciuta dal Miur come corsi formativi. Al termine delle lezioni sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Ingresso gratuito. Per informazioni: 339.7439458 – iskra@donatianna.it .I relatori dei prossimi sette incontri sono i professori Stefano Papetti, Roberto Mancini, Alessandro Delpriori, Mauro Perugini, Andrea Viozzi, Paola Ballesi e Roberto Cresti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 339.7439458.

Intanto, domenica 6 novembre, si è tenuto l’ultimo appuntamento con ‘Caro Teatro’, la serie di spettacoli teatrali in città organizzati grazie all’organizzazione dell’associazione culturale Piccola Ribalta, in collaborazione con Azienda Teatri e Assessorato alla Cultura del Comune di Civitanova. In un teatro Annibal Caro gremito, il presidente di ‘Piccola Ribalta’ Antonio Sterpi ha assegnato i premi della stagione. Il premio Miglior Spettacolo è andato all’Associazione Culturale il Ponte di Lanciano, per aver coniugato le varie forme di spettacolo attraverso soluzioni registiche di Carmine Marino curate e funzionali al testo originale di Francesco Maria Angelucci. La scenografia dell’esibizione è di Filippo Iezzi, le coreografie ideate e portate in scena da Nicoletta Damiani e le musiche originali di Luigi Friotto, perfettamente incastonate nella storia. La giuria che ha assegnato i riconoscimenti era composta da Lucia De Luca, formatrice, attrice e regista teatrale e presidente di Giuria, Andrea Rosati, professore di fotografia e regista teatrale, Luigi Ciucci, scenografo e attore teatrale e rappresentante della Piccola Ribalta.

Commozione al momento della consegna del Premio Eddi Martellato, intitolato alla moglie di Sterpi, attrice e segretaria regionale di Uilt (Unione italiana Libero teatro, ndr) prematuramente scomparsa a febbraio. Tale riconoscimento è andato alla migliori attrici Chiara Giribaldi e Giorgia Brusco rispettivamente nel ruolo di Beatrice e Anna nello spettacolo “Il raccolto” di Giorgia Brusco per la regia di Gino Brusco, Compagnia Teatrale “I cattivi di cuore” di Imperia. Il Premio Miglior Attore è andato invece a Fabrizio Ilacqua nel ruolo di Hikmet nello spettacolo “Dritto al cuore” di Patrizio Cigliano, regia di Giampiero Piantadosi della Compagnia teatrale “Teatro del sorriso” di Ancona. Infine il Premio Ester Venturini a Giampiero Piantadosi.