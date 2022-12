Civitanova, marineria in lutto: è morto Alfonso Gaetani

CIVITANOVA – In lutto il mondo della marineria civitanovese, se ne è andato Alfonso Gaetani. Aveva 56 anni, compiuti pochi giorni fa, lo scorso 9 dicembre. Un malore non gli ha lasciato scampo.

Alfonso Gaetani, vongolaro civitanovese, ha accusato un malore questa notte, mentre si trovava nella sua abitazione. Viveva nella zona di Santa Maria Apparente. Inutili i soccorsi, il vongolaro civitanovese non ce l’ha fatta. I funerali saranno celebrati mercoledì mattina 14 dicembre, alle ore 10, nella chiesa di Cristo Re. Lascia la compagna e il figlio Riccardo. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui profili social di altrettanti civitanovesi. In molti, infatti, lo conoscevano per via della sua professione e lo apprezzavano per il suo carattere scherzoso e socievole.