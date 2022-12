Civitanova, il grande cuore della Marineria: 600 chili di pesce donati alla Caritas

Sono state consegnate nei locali di via Parini. A lanciare l'iniziativa Francesco Caldaroni delle Marinerie e Mariarosa Berdini per la Pro loco

CIVITANOVA MARCHE- Quasi 600 chili di pesce in dono alla Caritas. È il grande cuore della Marineria civitanovese che in occasione del Natale ha deciso di regalare ottanta cassette del pescato ai beneficiari dei pacchi alimentari di via Parini. Un’iniziativa pensata e voluta da Francesco Caldaroni, presidente delle Marinerie d’Italia e d’Europa e dalla Mariarosa Berdini della Pro loco.

Il racconto

«Appena si è deciso di organizzare quest’iniziativa – ha spiegato Caldaroni – , mi sono subito attivato per comunicarlo ai vari equipaggi. E devo dire che è stata davvero una bella risposta perché non abbiamo obbligato nessuno ma ogni motopeschereccio ha donato almeno una cassa. Alla fine è arrivato questo splendido risultato, con ottanta cassette che contengono più o meno 60 kg di pesce ognuna. Ringrazio i colleghi uno ad uno».

Rane pescatrici, triglie, calamari, merluzzi, canocchie. Le imbarcazioni sono approdate in porto questa notte, portando a riva un ricco ventaglio di proposte marine. Alla ‘Casa di carità Don Lino Ramini’, stamani era un viavai di volontari alle prese con alimenti, buste e confezioni. Arrivato intorno alle 10 a bordo di appositi furgoni, il pescato è stato portato in cucina, per essere differenziato dagli operatori. Una parte verrà consegnato oggi e domani, il resto finirà nei congelatori per essere utilizzato dal servizio mensa. Sono quasi seicento le famiglie beneficiarie dei pacchi alimentari Caritas – la stima è che il servizio raggiunga circa 3000 persone, con i tanti nuclei numerosi di stranieri -, cui aggiungere i centocinquanta ucraini ospitati in città ma facenti comunque riferimento all’associazione, che metta a loro disposizione anche uno sportello con l’interprete dell’Anolf (Associazione nazionale oltre le frontiere). Poco meno di trenta, invece, coloro che usufruiscono della mensa, mentre undici sono gli ospiti delle stanze, collocate al piano superiore.

Francesco Caldaroni e Mariarosa Berdini

«Lo scorso 17 dicembre, giorno dell’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio – racconta Mariarosa Berdini – parlai con Caldaroni, dicendogli che avremmo dovuto lanciare qualche iniziativa con il pesce, in favore delle tante famiglie in difficoltà. Francesco (Caldaroni, ndr) si mostrò subito favorevole e alla fine lo misi in contatto con la responsabile delle Caritas della diocesi di Fermo, Barbara Moschettoni. Poi partì il passaparola tra gli armatori e in un battibaleno sono state raggiunte queste cifre. Sono davvero contenta che sia andata così».

Berdini è sensibile ai problemi economici e sociali delle persone e tutti i giorni cerca di aiutare qualcuno: «D’altronde – prosegue – oggi i bisogni sono aumentati. A volte mi chiamano delle famiglie che cercano i vestiti per i bambini. Non ci si può girare dall’altra parte di fronte a questi problemi». E per non rimanere da soli, la Pro loco di Civitanova ha organizzato una tombolata aperta a tutti. Si terrà lunedì, 26 dicembre, a partire dalle 15 al Lido Cluana. Il pomeriggio proseguirà con i laboratori creativi per bambini, attivi dalle 16.30 alle 19.30 anche il 27, il 28 il 29 e il 30 dicembre e il 2, il 3, il 4, il 5 e il 6 gennaio.