Civitanova: marciapiedi, parcheggi, illuminazione e semafori “a chiamata”. Le richieste dei residenti di Fontespina

CIVITANOVA – Pronto per essere protocollato un elenco con una serie di interventi per il quartiere di Fontespina. Marciapiedi, parcheggi, illuminazione e semafori “a chiamata” al centro delle richieste del comitato Cea, rappresentato da Angelo Broccolo. Una riqualificazione che, a detta del comitato, sarà trainante per lo sviluppo turistico di tutta Civitanova.

«Chiediamo all’amministrazione e in particolare all’assessore all’urbanistica con delega alle “politiche di modernizzazione e ampliamento delle aree parcheggio”, vista la delibera del 28 aprile 2022 contenente l’atto di indirizzo che accoglie le richieste del privato, affinché sia ricavata un’area parcheggio dietro la chiesa di San Carlo Borromeo, a che punto sia la questione – rende noto Angelo Broccolo – Per le opere già realizzate, dobbiamo dire che siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nel quartiere Fontespina, ma c’è bisogno ora di continuare, con ancora più determinazione, e proseguire nell’impegno per la realizzazione del progetto che cinque anni fa ci siamo impegnati a portare avanti. Priorità non più rinviabili sono il rifacimento dei marciapiedi lato ovest di via Colombo con l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione dell’illuminazione pubblica lato est di via Colombo e i semafori a chiamata per l’attraversamento in sicurezza, oltre alla messa in sicurezza di via Querini, molto transitata da pedoni sia d’estate (collegamento con il sottopasso che conduce al mare all’altezza dello chalet Aloha) sia negli altri mesi, perché via di collegamento alle varie scuole situate in via Saragat» ha concluso.