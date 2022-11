Civitanova, «marciapiedi da terzo mondo» e la pista ciclabile invasa dalla sabbia

CIVITANOVA MARCHE- «Marciapiedi da terzo mondo, è ora di intervenire». Succede nel rione IV Marine, all’estremo nord della città: la segnalazione è del residente Mario Montecchiari, che denuncia: «Sono gli stessi di quaranta anni fa e sono tutti sconnessi, pieni di buche. La situazione è piuttosto pericolosa, perché si rischia di inciampare da un momento all’altro». In particolare, parliamo delle vie Capitan Cagni e Marinai d’Italia, dove i passaggi pedonali si presentano in condizioni piuttosto complicate e con tutti i rischi del caso, per una persona con difficoltà motorie.

Il rione

«Auspico un intervento da parte del Comune – conclude – perché non si può certo continuare così». Va detto che in via Leopoldo Ori, nell’altura del quartiere, recentemente è stata asfaltata la strada. Perciò rimane soltanto il problema del boschetto, «poco curato» e fonte di alcune segnalazioni da parte dei residenti. L’ex Consigliera comunale Mirella Franco, alcuni giorni fa, aveva immortalato un grosso ramo staccatosi dal tronco, spiegando come quello non fosse l’unico caso in tutta la zona. «Il ramo avrebbe potuto colpire qualcuno di passaggio e danneggiarlo seriamente» aveva chiarito. Il boschetto tuttavia non è di proprietà del Comune.

Il lungomare

Ma non è tutto. Sul tratto finale del lungomare nord, a causa delle forti raffiche di vento di questi giorni, la sabbia ha invaso la pista ciclabile e, addirittura, un lungo tracciato del marciapiede situato al di là della carreggiata. Fari puntati sui ciclisti, dunque, che passando da queste parti rischiano di scivolare con le due ruote. E’ così nell’area adiacente la grande spiaggia libera posta quasi al termine di viale IV Novembre.

I nodi

Intanto proseguono spediti i lavori per i nuovi per i nuovi marciapiedi in via Colombo. L’intervento permetterà la messa in sicurezza di un importante tratto pedonale della SS16 in passato fortemente attenzionato dagli abitanti del quartiere. In estate, infatti, lo snodo è transitato dai tanti bagnanti e turisti che ritornano dalla spiaggia. Tuttavia permangono anche le criticità sollevate dal Comitato Cea relative al restringimento della carreggiata. «Tanti automobilisti – hanno chiarito i referenti del comitato – occupano l’altra corsia durante le inversioni perché la strada è talmente stretta che c’è questa situazione. E i pedoni del lato ovest devono stare attenti perché la macchine passano proprio a ridosso del marciapiede».