A Civitanova la quinta edizione della “Marcia per la Pace”

CIVITANOVA – Tutto pronto a Civitanova per la quinta edizione della “Marcia per la Pace”. “Piazza la Pace” è lo slogan scelto per l’appuntamento di domenica 15 febbraio promosso dalle parrocchie della città costiera, con il patrocinio del Comune. È stato invece lo stesso Papa Francesco a suggerire il titolo della manifestazione di quest’anno “La pace cammino di speranza”.

A Civitanova, il ritrovo sarà alle 15 presso il Varco sul Mare e saranno quattro le tappe e i temi preparati dalle varie parrocchie che hanno aderito all’iniziativa: il dialogo, la riconciliazione, la conversione ecologica e infine memoria e speranza. Rispettivamente le varie tappe si svolgeranno in piazza XX settembre, lungo corso Umberto I, davanti alla Chiesa di Cristo Re e poi all’interno della parrocchia con il contributo di alcune testimonianze.

Durante il lungo percorso della marcia per la pace «affronteremo vari temi, primo tra tutti quello dei paesi che attualmente, hanno ancora dei conflitti aperti – ha spiegato don Piero Pigliacampo, promotore dell’iniziativa insieme al Comitato -. Pregheremo per loro affinché si spezzi la catena di odio e si torni a dialogare per garantire la dignità umana e la fratellanza. La pace, in un tempo in cui sempre meno siamo dei veri cittadini, rappresenta una sfida, un bene prezioso, una via da perseguire per far tornare il dialogo e la fiducia. Tutti noi possiamo dare vita a piccoli gesti che, messi insieme, possono generare un vero cambiamento».

«Lo scopo della manifestazione è di invitare tutta la cittadinanza a lavorare insieme per far crescere le coscienze. Così facendo contribuiremo a costruire una società più giusta, un mondo migliore, dove non ci siano più guerre, non ci sia più gente che muoia di fame e di sete, una società piena di valori veri, di diritti e doveri uguali per tutti i cittadini del mondo, una cultura di vera pace, dove si possa vivere tutti un po’ meglio e dove sia salvaguardata la dignità di tutte le persone» ha concluso don Piero invitando i cittadini a partecipare alla manifestazione.

In caso di pioggia l’evento si svolgerà nella parrocchia di Cristo Re.