Civitanova Marche, visite guidate alla pinacoteca civica Marco Moretti

In occasione della mostra "Wladimiro Tulli. Cavalcare i sogni" ci sarà la possibilità di ascoltare le spiegazioni della direttrice Enrica Bruni

CIVITANOVA MARCHE – Per i mesi di luglio e agosto sono previste visite guidate alla Pinacoteca Marco Moretti di Civitanova Alta, in occasione della mostra Wladimiro Tulli. Cavalcare i sogni, dedicata all’artista maceratese di ispirazione futurista. Saranno disponibili ogni mattina, dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30. A tenerle, sarà personalmente la direttrice della pinacoteca Enrica Bruni, ma è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail info@pinacotecamoretti.it, oppure telefonando in orario d’ufficio allo 0733/891019.

Il numero dei partecipanti per la formazione di un gruppo va da un minimo di sei persone a un massimo di undici. Inoltre, al termine del mese dedicato ad Annibal Caro, a tutti gli ospiti che sabato e domenica prossimi andranno a visitare la Pinacoteca civica Marco Moretti, allestita nella casa natale del Caro, verrà donata la stampa anastatica dell’Eneide in editio princeps, tradotta da Annibal Caro e pubblicata postuma nel 1581 dal nipote Lepido. Tuttavia nel fine settimana la pinacoteca sarà visitabile dalle 17.30 alle 20.30, mentre a luglio e agosto dalle 20 alle 24.