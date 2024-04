CIVITANOVA MARCHE – Partita ufficialmente la vendita dei biglietti della Lotteria di beneficenza abbinata alla Corsa dei quartieri de Citanò che si terrà a Civitanova il 24, il 25 ed il 26 maggio. Quattro le associazioni destinatarie: Avis, quale capofila, Croce Verde, Aido e Ant per un totale di 16 mila biglietti stampati al costo di 2,50 euro l’uno. Ricchi i premi offerti dalle attività commerciali. Il via è stato dato questa mattina dal sindaco Fabrizio Ciarapica, dal presidente del consiglio comunale Fausto Troiani, dagli assessori Belletti Roberta e Claudio Morresi e dal consigliere comunale e coordinatore dell’evento Pierpaolo Turchi in una sala giunta gremita dalla presenza di tutti i protagonisti dell’evento: la Pro Loco di Civitanova Alta, Protezione Civile, associazione Carabinieri in congedo, i rappresentanti delle associazioni Croce Verde, Aido, Avis e Ant, l’associazione commercianti “Centriamo”, le attività che hanno sostenuto la lotteria e i tre club civitanovesi che hanno aderito all’iniziativa: il Camping Club di Civitanova, Civitanova Chapter Italy e il Vespa Club di Civitanova.

«Grazie – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – la presenza di così tante persone, realtà locali e attività è il segno di come la Corsa dei quartieri sia un evento che unisce e aggrega nel segno della tradizione. Per questo abbiamo deciso di rafforzare i festeggiamenti e dedicare a questa corsa tre giorni di festa». Turchi ha ringraziato tutti gli sponsor «per la generosità», i coordinatori per l’impegno e le associazioni «per il lavoro che ogni giorno dedicano alla nostra città». Poi ha lanciato un appello: «Impegniamoci tutti per la vendita di questi biglietti. Riuscirci significherebbe donare un grande contributo a quattro associazioni importanti per la città». I biglietti potranno essere acquistati nelle sedi delle quattro associazioni, nelle attività commerciali del centro e nei vari banchetti che le associazioni e l’amministrazione organizzeranno nei prossimi giorni.