Civitanova Marche, “Vedo a colori” fa tris

CIVITANOVA MARCHE – Presentato il terzo volume di Vedo a colori, stamani nella sala consiliare di palazzo Sforza. Il catalogo contiene le opere realizzate dall’artista civitanovese Giulio Vesprini tra il 2018 e il 2021. «Il terzo volume di Vedo a colori – ha spiegato Vesprini – contiene tutti i disegni prodotti in città dal 2018 al 2021. E di questi si parla anche nel nuovo volume, a firma Anastasia Fontanesi e Anna Fornaciari e dal titolo Street art in Italia: un Touring club dell’arte di strada di tutta Italia».

Per l’occasione, presenti anche il sindaco Ciarapica e l’assessore all’ambiente Giuseppe Cognigni. E proprio Cognigni ha spiegato i progetti futuri: «Il sottopasso di via Indipendenza verrà abbellito dai disegni di un artista piemontese e poi sarà cambiata l’illuminazione. Mentre in quello di via Buozzi, sarà allestita una sorta di mostra fotografica sulla città. Al sottopasso Esso è stato fatto un gran lavoro artistico da parte di due ragazzi sardi – ha ricordato l’assessore – e, proprio per tutelarlo, abbiamo pensato di installare delle nuove telecamere. Perché lì qualcuno si diverte a scarabocchiare». E poi gli altri interventi tra cui il viadotto che collega corso Vittorio Emanuele a via Indipendenza. «Sarà pronto entro il 9 dicembre – promette – : abbellito dal punto di vista artistico, rinnovato sul piano dell’illuminazione: via le vecchie lampade, spazio a nuovi impianti a led».