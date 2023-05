Civitanova Marche, tutela dell’ambiente: nasce l’associazione Wilderness

CIVITANOVA – Tutela dell’ambiente, da oggi a Civitanova opera l’associazione Wilderness (Aiw), un’associazione che ha come filosofia il concetto di conservazione e che porta avanti i valori della natura selvaggia. Sul territorio lavora per tutelare l’ambiente e per far conoscere alle istituzioni la realtà del patrimonio faunistico e come esso andrebbe controllato.

Questa mattina presso il Tiro a Volo Cluana la presentazione dell’associazione, alla quale hanno aderito anche alcuni membri dell’associazione Cst (Caccia – Sviluppo – Territorio) che già da anni tiene sotto controllo le aree di campagne civitanovesi, scovando spesso discariche abusive, come avvenuto nei giorni scorsi quando è stata segnalata la presenza di decine di pneumatici buttati tra il verde verso la chiusa del Chienti.

Alla presentazione dell’associazione hanno preso parte, tra gli altri, il coordinatore regionale Marche Aiw, Carlo Fiorani, il referente Cst Angelo Marinelli e l’assessore al sociale Barbara Capponi. Molti i temi ambientali toccati nel corso della presentazione, tra cui la presenza sempre più massiccia di lupi e cinghiali, ma anche istrici e tassi: una problematica di cui molto si sente parlare in questo ultimo periodo. «Nel nostro territorio stiamo assistendo ad episodi anomali – ha spiegato Fiorani –, nei parchi vengono organizzati ritrovi turistici. C’è sempre maggiore presenza dell’uomo, mentre gli animali si stanno ambientando nelle città, lontani dal loro habitat. Lupi e cinghiali stanno diventando un grosso problema. Con la nostra associazione vogliamo segnalare rifiuti e discariche, ma anche far conoscere alle istituzioni la realtà del patrimonio faunistico e come andrebbe controllato». «Si parla molto di ambiente, di tutela, di transazione ecologica – ha detto l’assessore Capponi – ed è importante avere un confronto con realtà come questa per coniugare le esigenze della natura con quelle dello sviluppo di una città».