CIVITANOVA – Un ordigno bellico ritrovato oggi a Civitanova Marche in un campo, area delimitata e strada chiusa. L’allarme è scattato nel pomeriggio, intorno alle ore 17, in un campo che si trova in zona Villa Eugenia. A fare la scoperta è stata un uomo che stava arando un campo attiguo ad una villa. L’ordigno era in un secchio. Si tratta di un proiettile di mortaio di fabbricazione tedesca. È carico e sarà fatto brillare dagli artificieri.

Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti del commissariato di polizia e i vigili urbani, che hanno delimitato l’area in questione, come prevedono i protocolli di sicurezza. Sul posto anche gli artificieri di Ancona.