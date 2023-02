Civitanova, domani il terzo appuntamento con il ‘Carnevale dell’inclusione’. Occhio alla viabilità

CIVITANOVA MARCHE- Al via il terzo ed ultimo appuntamento con il Carnevale civitanovese. Dopo il successo di ieri, domenica 19 febbraio, in occasione del Martedì grasso è in programma l’iniziativa il ‘Carnevale dell’inclusione’, festa organizzata dagli Assessorati al Turismo e Servizi Sociali del Comune di Civitanova, con la partecipazione attiva di gruppi e associazioni che organizzeranno giochi e intrattenimento senza barriere.

La gente in corso Umberto I

Un programma ricco quello di domani, martedì 21, e che prevede l’inizio dell’intrattenimento alle 15,30 circa, con ‘Musica in piazza’, in diretta con Radio Linea. Quindi, spazio alle associazioni la Cooperativa ‘Il Faro’ accompagnata dai ragazzi del centro di aggregazione ‘Kalimera’ e del servizio di Educativa di Strada, con un laboratorio creativo in cui verranno realizzate maschere di carnevale e spara coriandoli. Ma c’è di più. In piazza XX settembre, ecco i ragazzi dell’Anffas con il progetto ‘Book-Box’ che si esibiranno in alcune cover e una canzone inedita accompagnati dagli allievi del laboratorio musicale ‘Il Palco’. Inoltre, ci saranno altri gruppi: una rappresentanza del ‘Servizio Sollievo’, che regalerà un trucco personalizzato ad ogni bambino, donando anche simpatici palloncini floreali e i giovanissimi di ‘Spazio Hip Hop- Zona14’, con un’emozionante esibizione di danza inclusiva e i ragazzi dell’associazione ‘Contemporanea 2.0 Aps’ di Vanessa Spernanzoni.

Modifiche alla viabilità sono previste per la giornata di domani. In particolare sono previsti divieti di sosta e transito in piazza e vie interessate dalla manifestazione: il divieto di sosta con rimozione e divieto di transito per tutti i veicoli dalle 12 alle 20 in Piazza XX settembre, esclusi quelli autorizzati che espongono lo specifico contrassegno che l’organizzazione avrà cura di rilasciare; il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle 12 alle ore 20 in piazza Don Lino Ramini, eccetto i veicoli a servizio di disabili e i veicoli dell’organizzazione che espongono i relativi contrassegno. Inoltre, sarà attivo il divieto di bombolette spray contenenti sostanze e qualsiasi altro materiale pericoloso per la pubblica incolumità. Vietata anche la vendita di bevande in lattine e bottiglie.

Piazza xx settembre gremita dal Carnevale

Il Sindaco Fabrizio Ciarapica ha poi espresso soddisfazione per quanto andato in scena ieri, 19 febbraio, nel centro cittadino, con le sfilate dei nove gruppi e le tante attrattive proposte nel pomeriggio civitanovese. «Oltre 10 mila persone per l’atteso ritorno del Carnevale a Civitanova. Nove gruppi mascherati, spettacoli e animazioni, performance itineranti, gente da ogni dove e un’intera città coinvolta – ha commentato il primo cittadino – . Un grande successo, il merito è di un lavoro di squadra tra questa amministrazione e la collaborazione attiva di associazioni, parrocchie e pro loco. Un valore che voglio sottolineare perché trasmette un forte senso della comunità che vogliamo far crescere ogni giorno sempre di più».