Civitanova Marche, spacca vetrata del negozio di telefonia: ladro ripreso dalle telecamere, arrestato

CIVITANOVA MARCHE – Spacca la vetrina di un negozio di telefonia, tenta il furto, che va a vuoto, e viene presto arrestato in flagranza di reato, grazie all’azione congiunta di Polizia e Carabinieri di Civitanova. L’uomo, di circa 40 anni, cittadino albanese, proprio pochi giorni fa si era reso responsabili di messaggi minatori e danneggiamenti, sempre in città.

Ecco come sono andati i fatti.

Nella notte tra il 16 e il 17 agosto, il malvivente, dopo aver cercato di mettere fuori uso le telecamere all’esterno, ha spaccato la vetrina del punto vendita Wind-tre di Largo San Francesco di Sales, a Civitanova Marche. Ma il tentato furto è andato a vuoto: l’uomo ha desistito per il sopraggiungere delle volanti delle forze dell’ordine.

Nelle vicinanze però, una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Civitanova Marche intercettava un soggetto con fare sospetto, già conosciuto alle forze dell’ordine. Portato in Commissariato per gli accertamenti di rito, presto è stato individuato come l’autore del tentato furto. Gli indizi, raccolti anche tramite i sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di fare immediata luce sull’ennesimo episodio criminoso.

L’uomo incriminato è la stessa persona che giorni fa si era reso responsabile delle scritte e dei messaggi minatori ai danni della farmacia Angelini del centro cittadino e del danneggiamento perpetrato ai danni del bar “Infinity”. Anche a causa della pericolosità sociale dimostrata nei recenti episodi, è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.