Civitanova Marche, soccorsi due minorenni ubriachi

Allarme sul lungomare centro di Civitanova. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i carabinieri. I dettagli della vicenda

CIVITANOVA MARCHE – Bevono fino a stare male, soccorsi due ragazzini di 15 e 13 anni. Il più grande, all’arrivo dei carabinieri, reagisce e dopo essere salito in ambulanza e arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta dà in escandescenze, insultando i soccorritori e lanciando oggetti.

L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, 26 agosto, sul lungomare centro. Intorno alle 17 è arrivata la segnalazioni di due giovanissimi ubriachi, che hanno messo in allarme i numerosi bagnanti che a quell’ora affollavano la spiaggia.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e i carabinieri della compagnia di Civitanova Marche. Il 13enne è stato soccorso dopo essere finito in coma etilico, è stato caricato in ambulanza e trasportato all’ospedale di Civitanova Alta, mentre l’altro ha creato non pochi problemi, prendendosela con i carabinieri e con i soccorritori e lanciando oggetti mentre era dentro l’ambulanza. I carabinieri hanno avvisato subito i genitori dei due minorenni.