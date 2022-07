Civitanova Marche, il sindaco Ciarapica nomina la giunta

CIVITANOVA MARCHE- Dopo le indiscrezioni, l’ufficialità. Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha annunciato nella prima seduta del consiglio comunale i componenti e le deleghe della nuova squadra che lo accompagnerà nel suo secondo mandato.

Claudio Morresi, vice sindaco con delega al bilancio e alle partecipate, è la novità più importante che riguarda la composizione della nuova giunta civitanovese, costituita e proclamata oggi dal primo cittadino Fabrizio Ciarapica nella sala consiliare di palazzo Sforza, in occasione della prima seduta del consiglio comunale.

Quasi un colpo di scena dato che lo stesso Morresi, che nel precedente mandato aveva ricoperto la carica di presidente del Consiglio, dovrà rinunciare alla vice presidenza delle Provincia: il regolamento afferma infatti che per ricoprire tale carica carica bisogna essere consigliere comunali. Per il resto, si tratta di quasi tutte riconferme: Francesco Caldaroni alla pesca, al commercio e alle attività produttive. Ermanno Carassai ai lavori pubblici e al patrimonio. Barbara Capponi ai servizi sociali e famiglia, Giuseppe Cognigni all’ambiente e alla sicurezza.

La seduta del consiglio comunale

Cambio di delega per Roberta Belletti: non si occuperà più di bilancio, ma di urbanistica e transizione ecologica. La new entry è la commerciante Manola Gironacci: sarà lei a ricoprire l’incarico di assessore al turismo e allo spettacolo. La delega alla cultura è invece stata mantenuta dal primo cittadino.

Per quanto concerne il consiglio comunale, il nuovo presidente è l’ex vicesindaco Fausto Troiani. In qualità di vice presidenti, sono stati eletti Giorgio Pollastrelli jr per la maggioranza e Mirella Paglialunga per l’opposizione.