Civitanova Marche, Siediti da noi: un evento contro la violenza

Sabato pomeriggio andrà in scena un evento nel luogo dove si è consumata l’assurda violenza da parte di giovanissimi ai danni del profumiere Mauro Malatini

CIVITANOVA – Dopo l’aggressione al profumiere Mauro Malatini, sabato andrà in scena un evento nel luogo dove si è consumata l’assurda violenza da parte di giovanissimi ai danni del commerciante colpito con una sedia mentre cercava di difendere un ragazzino a terra. “Siediti da noi” è il titolo dell’evento organizzato per sabato presso la bottega Malatini, dalle ore 18 alle ore 20. Un evento libero, gratuito, al quale tutti sono invitati a partecipare.

L’iniziativa è ideata e curata dal profumiere Mauro Malatini, da Romina Antonelli e da Giusy Shin. «Questa iniziativa vuol essere una reazione e una presa di posizione alla violenza che abbrutisce, brutalizza e azzera le nostre città e le nostre vite, e che di recente si è manifestata proprio di fronte alla Bottega, in corso Dalmazia – ha reso noto il profumiere Mauro Malatini -. Desideriamo goderci lo spazio pubblico come luogo di socialità e bellezza, marciapiedi e strade dove fermarsi per fare due chiacchiere, stare insieme, con semplicità, con umanità. Un incontro di arte e cultura con performance a sorpresa».

La vicenda avvenuta sabato pomeriggio ha fortemente allarmato i commercianti della zona, che già da tempo erano a conoscenza di una situazione considerata al limite e sfociata, sabato scorso, in un episodio di violenza inaudita, sotto gli occhi dei passanti.