Civitanova Marche, si alza il sipario su Civitanova Urban Festival: tre giorni di eventi

CIVITANOVA – Un fine settimana dalle atmosfere vintage a Civitanova, con una tre giorni che si aprirà sabato 29 aprile al Varco sul mare e che chiuderà il sipario alle ore 21 del Primo maggio in piazza XX settembre, dopo l’originale spettacolo musicale “Civita Star ’80” che vedrà ospiti Adriano Pappalardo, Ivana Spagna con l’animazione disco di Rds. Tre giorni all’insegna del vintage declinato in musica, moda ed antiquariato, tutto pronto per Civitanova Urban Festival.

Si comincia sabato 29, dalle ore 9 alle 19, al Varco sul mare, con Civitanova Vintage Market, fiera specializzata nel settore dell’antiquariato e curata dalla Brandozzi A.&C. con oltre 50 stand. Domenica 30 aprile “Go!Shopping” per le vie del centro, con attività e negozi aperti ed intrattenimenti a tema anni ’80 e il 1° maggio “Lido in gioco”, giochi della tradizione popolare, spettacoli di magia e laboratori artigianali e grande finale dalle ore 17 in piazza XX Settembre, fino alle 21 circa, con “Top ‘80”, il debutto in anteprima nazionale del nuovo progetto del gruppo “’90 Mania”, con un frontman, dieci animatori, un dj e live performer, con la presenza esclusiva di due ospiti d’eccezione: Adriano Pappalardo e Ivana Spagna.

Ad introdurre lo spettacolo, direttamente da RDS, la speaker Melania Agrimano e il Dj e programmatore Ricky Battini, che accompagneranno con le loro hits e i loro curiosi interventi il pubblico e gli artisti durante tutto il pomeriggio. Ci sarà anche la civitanovese Federica Guardiani sul palco. Protagonisti anche i commercianti del centro. «Speriamo che il tempo ci assista e sia clemente – ha detto Debora Pennesi, presidente dell’associazione Centriamo -. Noi commercianti abbiamo decorato a tema anni Ottanta le vetrine dei nostri negozi e anche i locali si stanno attrezzando con musica a tema e tavolini fuori».

Domenica 30 aprile, cambia la viabilità con l’estensione della zona a traffico limitato anche su altre vie del centro, in base all’ordinanza in via di predisposizione da parte della Polizia locale.