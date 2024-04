Civitanova Marche ottiene la sua seconda bandiera lilla per un turismo accessibile

CIVITANOVA MARCHE – Il Comune di Civitanova Marche ottiene la sua seconda bandiera lilla. Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato ai Comuni che dimostrano di avere una attenzione speciale verso le persone con disabilità o con esigenze particolari e si impegnano nell’abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto “Bandiera Lilla” è nato nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando quei Comuni – e presto anche gli operatori privati – che, con lungimiranza, prestano una particolare attenzione a questo target turistico.

Lo scorso 17 aprile, nel corso della Fiera Internazionale Exposanità 2024, a Bologna, si è svolta la cerimonia di consegna delle bandiere lilla. Sono 56 i Comuni italiani che hanno ottenuto la bandiera lilla per questo biennio e tra questi anche Civitanova.

«Per noi è una grande soddisfazione avere conseguito per la seconda volta la bandiera lilla – ha spiegato l’assessore al welfare Barbara Capponi – Non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza che ci spinge a fare ancora di più per far crescere l’accessibilità nel nostro Comune. Bandiera lilla certifica l’attenzione dell’amministrazione comunale per tutto quello che è accessibilità. Abbiamo lavorato anche sul concetto di inclusione. Fin dal suo insediamento l’amministrazione comunale ha voluto verificare l’accessibilità della città, anche con la collaborazione di Anmic (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili) Macerata che ha recensito diverse strutture ricettive della nostra città, assegnando una sorta di “bollino”. Questo è stato il primo step per la bandiera lilla. Abbiamo reso accessibile anche la spiaggia libera, sul lungomare nord, abbiamo acquistato delle passerelle che si possono srotolare a seconda delle esigenze, poi ci sono le sedie job. Siamo entrati a fare parte di una rete di Comuni virtuosi e attraverso bandiera lilla abbiamo potuto conoscere tante idee e buone prassi da portare anche nel nostro Comune».