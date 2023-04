Civitanova Marche, rubata nella notte attrezzatura da pesca

CIVITANOVA – Rubate attrezzature da pesca nella notte, erano in mare all’altezza della costa di fronte Fontespina.

Il furto sarebbe avvenuti nei giorni scorsi, probabilmente venerdì sera, ma solo questa notte il pescatore derubato si è accorto dell’attrezzatura da pesca che mancava. Era andato per un consueto controllo, come si fa abitualmente, quando si è accorto che in mare non c’erano più le file di cogolli, attrezzature da pesca, circa una quarantina, che erano collocate in acqua.

Sparito ovviamente anche il pesce, in particolare le seppie, che era stato pescato fino a quel momento. Un furto da un migliaio di euro circa, almeno secondo una prima stima. Il pescatore civitanovese sporgerà denuncia di furto nelle prossime ore.