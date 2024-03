CIVITANOVA MARCHE – Pranzo di Pasqua sold out nei ristoranti civitanovesi, arrivano anche i turisti dall’Umbria. Tutto esaurito per il pranzo di domenica, le famiglie hanno scelto di trascorrere la Pasqua al ristorante. È il bilancio dei proprietari dei ristoranti sul lungomare di Civitanova, dove fervono i preparativi per il pranzo di Pasqua. Sarà un menù all’insegna della tradizione e a tavola si potranno gustare i prodotti locali. «Per quanto riguarda il pranzo di Pasqua siamo sold out con le prenotazioni già da parecchio tempo – ha detto Massimiliano Gigli dello storico ristorante La Greppia sul lungomare nord – Ancora adesso stiamo ricevendo tante telefonate, ma purtroppo non riusciamo ad accontentare tutti. Per il pranzo di Pasqua arriveranno clienti dall’Umbria, dall’anconetano ma anche dai comuni limitrofi, principalmente famiglie e gruppi di amici. Noi lavoreremo con un menù alla carta, nel segno della tradizione». «Siamo al completo per il giorno di Pasqua già da diverso tempo, come molti altri ristoranti – ha detto Tommaso Gaetani, proprietario del ristorante San Marco, sul lungomare nord -. Per il pranzo di Pasqua abbiamo scelto la tradizione, che è quello che facciamo sempre nel nostro locale». Stessa cosa anche sul lungomare Piermanni. «Abbiamo prenotazioni sia da parte di clienti civitanovesi che di gruppi in arrivo dall’Umbria – ha detto Daniele Ercoli, titolare del ristorante Caracoles sul lungomare Piermanni – Anche per Pasquetta abbiamo prenotazioni da parte di comitive dall’Umbria. In tanti stanno telefonando, chiedono informazioni. Abbiamo scelto un menù tradizionale, con primi piatti classici». Quello pasquale è un fine settimana che da sempre rappresenta una prima prova di quella che sarà la stagione estiva.