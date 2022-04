Civitanova Marche, al via la riqualificazione dell’area “Ex Ente Fiera-Varco a Mare”

Sarà demolita la cabina dell’Enel e spostata in via Cavour. Approvato il progetto definitivo-esecutivo

CIVITANOVA MARCHE – Via la cabina Enel dal varco sul Mare, la nuova cabina sarà spostata in via Cavour. L’Amministrazione comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per la demolizione della vecchia cabina esistente, ubicata sul lungomare Piermanni per procedere al primo stralcio del progetto di riqualificazione del “Varco sul Mare”, progetto affidato al Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni ed Ambiente Costruito.

L’attuale cabina è in condizioni di notevole degrado e presenta lesioni in corrispondenza del solaio di copertura e delle strutture in elevazione. Inoltre, risulta ubicata in corrispondenza del futuro accesso pedonale dal lungomare Piermanni, da qui la decisione di demolirla e realizzarne una nuova su via Cavour, in area meno impattante dal punto di vista architettonico, di dimensioni ridotte (secondo le specifiche indicate da Enel Distribuzione Spa).

L’importo complessivo del progetto è di € 185.000,00, di cui € 91.872,22 per lavori (compresi oneri sicurezza).

«Siamo partiti con il progetto di ristrutturazione del Varco sul Mare sviluppato dal Politecnico di Milano – spiega il sindaco Fabrizio Ciarapica – iniziando dalla cosiddetta “Stanza 4” su indicazioni dell’Ateneo. Dopo il passaggio in Giunta per la realizzazione del nuovo collettore fognario per le acque chiare su via Cavour, agiremo ora sulla cabina dell’Enel che in questi anni è stata oggetto di numerosi interventi di messa in sicurezza da parte del Comune, poiché utilizzata spesso come rifugio da senzatetto. Si tratta del primo stralcio dell’intervento di rigenerazione urbana della più generale riqualificazione di Piazza XX Settembre e aree limitrofe ex Ente Fiera, che ospiterà nuove infrastrutture tra cui piazzali, camminamenti, campi polivalenti».

Il nuovo collettore fognario per acque chiare sarà realizzato lungo via Cavour, nel tratto compreso tra il lungomare Piermanni e via Menotti.