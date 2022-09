Civitanova Marche, prorogati i termini per le domande servizio civile all’Asp Paolo Ricci

CIVITANOVA MARCHE – Servizio civile regionale all’asp Paolo Ricci, prorogati i termini per la presentazione delle domande. Sarà possibile fare richiesta fino a giovedì, 22 settembre.

Possono svolgere il servizio civile tutti i giovani di età compresa dai 18 ai 35 anni, con una retribuzione di 444,30 euro al mese pari a venticinque ore settimanali. Il servizio dura dieci mesi. Sono attivi tre progetti: ‘senz’h 2022’, ‘progetto staff 2022’ e ‘la meglio gioventù’. Per maggiori informazioni è necessario rivolgersi al numero 0733 78361 oppure all’indirizzo mail formazione@paoloricci.org.

Il progetto

Ma non è tutto; al momento l’azienda per i servizi alla persona, azienda con partecipazione del Comune, è attiva con il progetto ‘genitori si diventa’, dedicato a genitori e bambini di età compresa tra gli 0 e i 6 anni. L’iniziativa prevede una serie di incontri tra le famiglie e i professionisti, dei veri e propri momenti di confronto sui percorsi evolutivi dei piccoli. Gli infanti, nel frattempo, vengono guidati dagli educatori in momenti di gioco, lettura. Il primo incontro si è tenuto lo scorso 8 settembre.