Civitanova Marche, Primavera di vita: a teatro storie di sport e di resilienza

CIVITANOVA – Storie di sport e di resilienza al centro della serata “Primavera di vita”, in programma per giovedì 4 maggio dalle 21.15 al teatro Annibal Caro. L’evento, che è stato presentato oggi, è organizzato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Civitanova, dall’Azienda dei Teatri e dalla rete sociale Oltre, con il sostegno dell’Associazione Sentinelle del Mattino Aps, della Caritas Diocesana di Fermo, del movimento di promozione sociale e culturale Veder Crescere con il Dialogo e dal Palco Laboratorio Musicale.

Ad alternarsi sul palco, con i propri significativi vissuti, ci saranno il civitanovese Alessandro Gattafoni, realizzatore dell’iniziativa 125 miglia per un respiro, l’atleta e scrittrice Margherita Forconi e l’allenatore di calcio professionista Fabio Micarelli, collaboratore tecnico di Marco Giampaolo. Gli interventi saranno intramezzati dalla musica dell’autore e compositore Bip Gismondi e dalla cantautrice Serena Abrani. A condurre la serata, la psicologa e psicoterapeuta Giulia Cesetti con Andrea Foglia, ideatore di Oltre e curatore del festival Io Desidero.

«La nostra azione, dei tanti sostenitori di Oltre, è quella di operare seguendo una contaminazione virtuosa e continua, senza sosta e ovunque – ha detto Andrea Foglia -. Vogliamo ad ogni costo operare insieme, per edificare un sodalizio positivo tra pubblico e privato sociale, tra tanti e diversi attori cittadini del volontariato e dell’associazionismo, impegnandoci a favore di ogni individuo della nostra Comunità, in particolare nei confronti delle nuove generazioni. Questo è il senso di Oltre, ma anche di Primavera di vita. Comune, Azienda dei Teatri e altre organizzazioni si ritrovano in teatro, luogo di cultura, di emozioni, di socialità ma anche di riflessioni, per parlare di sport e delle difficoltà come possibili occasioni di miglioramento, di crescita personale. Conosceremo, con i nostri ospiti, le storie e le ispirazioni che li hanno animati, i limiti, le delusioni, le sconfitte, i fallimenti e gli ostacoli quotidiani, tutti elementi che appartengono allo sport. E qui che ritroviamo le scelte che l’atleta dovrà fare: scappare, negarli, rigettarli o affrontarli, tentare in ogni modo di superarli».

«Lo sport è un’attività fondamentale nel periodo dell’adolescenza, che permette di confrontarsi con sé stessi, relazionandosi con un gruppo di coetanei – ha detto Claudio Morresi, assessore alla sport -. Lo sport è insomma anche un mezzo per scoprire ci siamo e per trovare dentro di noi delle nuove energie. Per questo, come Assessorato allo Sport puntiamo a favorire non solo la pratica, ma anche momenti preziosi di crescita personale. Primavera di Vita metterà l’accento su importanti storie di vita vissuta, in cui lo sport diventa strumento di superamento di ostacoli e mezzo per affrontare le avversità». Presenti, tra gli altri, anche Maria Luce Centioni, presidente dell’Azienda Teatri.

La manifestazione è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.