Civitanova Marche, polizia locale in spiaggia: scatta il sequestro di circa mille articoli

CIVITANOVA MARCHE – Agenti della polizia locale in spiaggia per contrastare il commercio abusivo. Questa mattina 8 agosto la Polizia Locale di Civitanova Marche, secondo le direttive impresse dall’amministrazione in termini di sicurezza urbana e tutela del consumatore, ha effettuato un servizio di controllo del territorio con particolare attenzione alla prevenzione dell’abusivismo commerciale in spiaggia e alla tutela del decoro urbano. Gli agenti, in azione fin dalle prime ore della giornata, hanno inizialmente gestito alcune segnalazioni pervenute da residenti e cittadini che riguardavano la presenza di persone senza fissa dimora che sostavano in androni di condomini e nei pressi della stazione ferroviaria. Gli agenti hanno proceduto ad identificare alcune persone, risultate regolarmente presenti sul territorio. Successivamente, coadiuvata dal dirigente Cristian Lupidi, la pattuglia ha esteso l’attività di controllo in spiaggia, dove è stata avviata una mirata azione di contrasto al commercio abusivo. Numerosi i segnali di apprezzamento ricevuti sia da parte dei bagnanti sia da alcuni titolari di stabilimenti balneari, che hanno sottolineato il valore della presenza degli agenti come presidio di legalità e prossimità.

Nel corso dei controlli, sono stati fermati due soggetti, un 62enne del Bangladesh, residente ad Ancona, già più volte sanzionato per il medesimo fatto, e un 41enne pakistano, residente a Sant’Elpidio a Mare, entrambi in regola con i documenti di soggiorno ma privi di licenza commerciale e di autorizzazione demaniale. Gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo della merce in vendita, circa mille articoli tra aquiloni, palloni, giocattoli, bracciali, peluche, catenine, anelli e orecchini e hanno elevato sanzioni pari a 5.000 euro ciascuno, in applicazione delle normative vigenti in materia di commercio su aree pubbliche. Terminato l’iter previsto, e accertato che i beni sequestrati non riproducono marchi di note aziende internazionali, la merce potrà, previa autorizzazione, essere destinata ad associazioni benefiche del territorio, nell’ottica di una gestione etica e solidale dei sequestri. L’efficacia e la professionalità dimostrate durante il servizio, anche in considerazione del riscontro positivo ricevuto dai cittadini e dagli operatori del settore, hanno indotto il comando ad estendere l’attività anche alla fascia pomeridiana dei prossimi giorni.

«La presenza della Polizia Locale sulle spiagge non ha solo una valenza repressiva – ha commentato il comandante Cristian Lupidi – ma rappresenta una concreta forma di prossimità istituzionale. I controlli sul commercio ambulante abusivo tutelano i consumatori, garantiscono la sicurezza dei cittadini e favoriscono una concorrenza leale tra gli operatori regolari. Continueremo a presidiare il territorio con equilibrio, fermezza e attenzione al contesto sociale».