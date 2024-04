Civitanova Marche, pronti a pedalare con Primavera in bici: domenica il primo appuntamento

Sta per prendere il via la seconda edizione di “Primavera in bici”, il festival dedicato alla mobilità sostenibile

CIVITANOVA MARCHE – Torna “Primavera in bici”, domenica 28 aprile appuntamento con “La pedalata che unisce”.

Sta per prendere il va la seconda edizione di “Primavera in bici”, il festival dedicato alla mobilità sostenibile, organizzato con la collaborazione delle associazioni Gruppo Sportivo Fontespina 2000, Civitanova GreenLife e Marche BikeLife. Il calendario è ricco di eventi e appuntamenti pensati per tutta la famiglia.

«Forti del successo della prima edizione – ha detto l’assessore alla mobilità sostenibile, Roberta Belletti – abbiamo deciso di riproporre il festival. Quattro le giornate di festa nelle quali uniremo famiglie, bambini, associazioni e appassionati delle due ruote per celebrare la bicicletta come mezzo di trasporto ecologico. Ci sarà una bella novità: la collaborazione con la nona edizione della Corsa dei quartieri che si svolgerà il 26 maggio all’Ippodromo Mori. Collaborazione tra eventi – ha concluso l’assessore Belletti – ma anche tra amministrazione ed associazioni cittadine, a cui va il mio personale ringraziamento per essere sempre al mio fianco nell’organizzazione degli eventi, a partire da Primavera in bici. Il loro entusiasmo ed impegno sono risorsa preziosa per tutta la città».

Primo appuntamento domenica 28 aprile al Varco sul Mare con “Pedaliamo insieme, la pedalata che unisce”. Si parte alle 9.30, con destinazione Porto Sant’Elpidio, dove ad attendere i partecipanti ci sarà un rinfresco. Il gruppo riparte e torna di nuovo al Varco sul Mare. Anche qui rinfresco con porchetta e bibite.

Il 12 maggio sarà la volta di “Bimbinbici”, sempre al Varco sul mare: un incontro formativo sul tema “Conosciamo le strade” con dei giochi divertenti insieme alla polizia municipale di Civitanova.

Il 26 maggio, come annunciato dall’assessore Belletti, il festival si unisce alla 9° edizione della Corsa dei quartieri: chi vorrà potrà, infatti, raggiungere l’Ippodromo Mori in sella alla bici ed assistere alla corsa, un evento che coinvolge tutta la città. Orario e luogo di partenza saranno successivamente comunicati.

Il 15 giugno giornata conclusiva con “Pedalata sotto le stelle”.