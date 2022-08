Civitanova Marche, Palio dei Pontili: ecco l’esito del sorteggio. Domani le gare

Le gare in onore di San Marone, il santo patrono dei civitanovesi. La competizione velistica si svolgerà nello specchio d’acqua del porto

CIVITANOVA MARCHE – Palio dei Pontili, sorteggiati gli atleti che gareggeranno per le sette associazioni di diporto. Tutto pronto per la competizione velistica che si terrà dalle 17 di domani, 18 agosto, nello specchio d’acqua del porto civitanovese. I sette campioni saliranno a bordo dei loro laser e si daranno battaglia agli occhi di tanti civitanovesi che assisteranno alle gara dai pontili e in tutta la zona portuale.

Si tratta, in realtà, di tutti professionisti tesserati con il Club Vela PortoCivitanova ma che, per l’occasione, gareggeranno in nome di un pontile diverso. Oggi pomeriggio sono state fatte le estrazioni: Claudio Vallesi dovrà onorare l’associazione ‘Levante’, Filippo Vignola Aurora’, Marco Gambelli la ‘Marina’, Paolo Freddi la ‘Rosa dei venti’, Claudio Natale il Club vela, Nicolas Privitera la ‘Lega navale’ e Edoardo Libri la ‘Medusa’.

La competizione è organizzata dall’associazione il Madiere, che raccoglie tutte e sette le realtà civitanovesi. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è indetta per meglio celebrare la festività di San Marone, e quest’anno è stata abbracciata dal Comune di Civitanova. Le premiazioni si terranno alle 18 al Club Vela.