Civitanova Marche, nuova ordinanza di sicurezza balneare: almeno un assistente bagnante marittimo ogni 150 metri

CIVITANOVA – Sicurezza balneare: emanata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche la nuova ordinanza. «L’ordinanza di sicurezza balneare – ha spiegato il comandante Ylenia Ritucci – è uno strumento che si pone al servizio del cittadino per garantire la sicurezza della balneazione e della navigazione in un periodo intenso che è quello estivo. Per questo motivo, l’ordinanza deve necessariamente tenere in considerazione le esigenze del territorio ma allo stesso tempo garantire le prioritarie norme a tutela della sicurezza. Le modifiche introdotte con la nuova ordinanza – ha continuato il comandante – nascono dal costante e proficuo lavoro in sinergia con gli operatori di settore e con le amministrazioni comunali».

Una delle novità introdotte è che il servizio minimo di salvataggio dovrà essere attivato e garantito obbligatoriamente il primo fine settimana del mese di giugno (sabato e domenica) e poi in via continuativa nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre almeno dalle ore 10 alle ore 18 con minimo un assistente bagnante marittimo ogni 150 metri di fronte mare, anziché 300 metri. Altro aspetto importante è il divieto di balneazione nelle zone di mare interdette in via permanente dall’autorità marittima o da altre competenti autorità ad ogni uso marittimo per esigenze legate alla tutela della pubblica incolumità o sicurezza della navigazione. Sono interdetti in maniera permanente il transito e la sosta delle persone sulle opere foranee realizzate a protezione degli ambiti portuali, sulle scogliere frangiflutti ed opere similari poste a difesa della costa presenti sia parallelamente che perpendicolarmente ad essa realizzate.

Tutte le norme previste dalla nuova ordinanza di sicurezza balneare, la numero 11/2023, che sarà affissa presso tutti gli stabilimenti balneari, è già scaricabile gratuitamente dal sito www.guardiacostiera.gov.it/civitanova-marche nella sezione “Ordinanze”.