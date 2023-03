Civitanova Marche, è morta l’imprenditrice Mirella Quadri

CIVITANOVA – Civitanova piange l’imprenditrice Mirella Quadri. È morta questa notte, all’età di 70 anni. Nel 1987 Mirella Quadri, insieme alla sorella gemella Mariella e al fratello Gabriele, era entrata nella società “Umberto Quadri” fondata dalla sua famiglia, alla fine degli anni Quaranta, in via Piave, specializzata nella commercializzazione e nella produzione dei prodotti siderurgici nel centro Italia e che oggi conta diversi stabilimenti, oltre agli uffici di Civitanova.

L’imprenditrice si è arresa questa notte ad una malattia che non le ha lasciato scampo. Tanti i messaggi di cordoglio e i ricordi comparsi anche sui social network non appena si è diffusa la notizia della scomparsa dell’imprenditrice. Il funerale dell’imprenditrice sarà celebrato domani mattina, alle ore 10, nella chiesa di San Pietro, in piazza XX settembre.

«Una notizia orribile in questa mattina piovosa. Una persona deliziosa che se ne è andata in cielo. Mi si stringe il cuore a pensare che non passerai più in negozio a farmi il tuo saluto e a sorridermi con quello sguardo da eterna ragazzina, e ancora di più a pensare alla tua metà che rimarrà su questa terra senza di te» è il ricordo di Laura Latino, titolare del negozio Duin lungo corso Umberto I.