CIVITANOVA MARCHE – Chiedono un kebab e al rifiuto del dipendente, che aveva finito il turno e aveva già pulito il locale che stava chiudendo, lo avevano aggredito e uno dei due lo aveva morso ad un orecchio, provocandogli il distacco del lobo.

Sotto accusa per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, in concorso, un tunisino di 30 anni e un colombiano di 27 anni. Oggi (10 settembre) l’udienza davanti al gup del tribunale di Macerata: il tunisino è stato rinviato a giudizio, mentre per il colombiano è stato disposto il non luogo a procedere per non aver commesso il fatto.

L’episodio era avvenuto il 19 luglio 2023, in un locale, sul lungomare centro, a Civitanova Marche, intorno alle 5.30. Secondo l’accusa, quando il dipendente, un 39enne tunisino, si era rifiutato di servire loro da mangiare e da bere, i due in concorso tra di loro lo avrebbero aggredito e il 30enne tunisino lo avrebbe morso ad un orecchio. La ferita gli aveva provocato il distacco del pezzo inferiore dell’orecchio sinistro e, due giorni dopo, i medici avevano provveduto a rimuovere il lobo auricolare.