Civitanova Marche, minaccia passanti e agenti con una pietra e una bottiglia rotta: arrestato algerino

CIVITANOVA MARCHE – Ferragosto di controlli a Civitanova Marche da parte degli agenti della polizia locale: arrestato un 61enne che ha minacciato agenti e passanti con una pietra e una bottiglia rotta.

Nelle giornate del 14 e 15 agosto, in concomitanza con le numerose iniziative turistiche e la grande affluenza in città, c’erano in campo sette pattuglie della polizia locale operative al giorno, con una media di 15 agenti quotidianamente impegnati sia alla gestione del traffico sia al presidio della sicurezza urbana nelle aree più frequentate, dal centro al lungomare. Proprio in centro, raccolta dalla sala operativa una segnalazione, gli agenti hanno individuato un 61enne cittadino algerino, senza fissa dimora, già noto per comportamenti molesti. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha opposto resistenza alle operazioni di identificazione, arrivando a minacciare gli agenti non solo a parole ma anche raccogliendo da terra un grosso masso e una bottiglia, poi rotta per proseguire con le minacce. Alla fine l’uomo è stato immobilizzato e ammanettato, evitando conseguenze gravi anche per lui stesso, che aveva mimato anche gesti autolesionistici. L’uomo è stato condotto al pronto soccorso per le cure, quindi fotosegnalato presso la Compagnia Carabinieri e poi trattenuto in stato di arresto nella cella di sicurezza del Comando di Polizia Locale. Oggi in tribunale a Macerata il giudice Daniela Bellesi ha convalidato l’arresto: l’algerino ha patteggiato otto mesi di reclusione, pena convertita in sanzione pecuniaria, con l’avvertimento che, in caso di mancati pagamenti, si apriranno per lui le porte del carcere. La sua posizione verrà anche segnalata all’Ufficio Immigrazione della Questura di Macerata. «La Polizia Locale di Civitanova Marche – ha detto il comandante Cristian Lupidi– sta dando il proprio contributo nel garantire la sicurezza urbana in città, anche grazie alla sinergia con tutte le forze di polizia. La prontezza operativa dimostrata in questo intervento è il frutto di un modello di lavoro più vicino alle esigenze dei cittadini. La presenza sul territorio sarà costante, anche con azioni di contrasto mirate». Con il piano straordinario di Ferragosto, la polizia locale ha confermato il suo ruolo di presidio non solo della viabilità, ma anche della sicurezza urbana.